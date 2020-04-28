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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валуев оценил вероятность проведения выставочного боя с Тайсоном

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал идею проведения выставочного боя против американца Майка Тайсона.

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Источник: Спорт РИА Новости
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Зачем мне бой с Тайсоном? Тем более выставочный. Мы что, экспонаты, что ли? Нет, мне это не интересно. У меня хватает дел. Если бы вы мне не позвонили, я бы даже никогда об этом не подумал», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Накануне глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности организовать благотворительный бой между боксерами Майком Тайсоном и Олегом Маскаевым.

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