Валуев оценил вероятность проведения выставочного боя с Тайсоном

«Зачем мне бой с Тайсоном? Тем более выставочный. Мы что, экспонаты, что ли? Нет, мне это не интересно. У меня хватает дел. Если бы вы мне не позвонили, я бы даже никогда об этом не подумал», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».