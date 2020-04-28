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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

AIBA объявила место проведения чемпионата мира-2021 по боксу

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2021 году состоится в Белграде, сообщает официальный сайт Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

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Источник: wallpaperaccess.com

Даты проведения турнира в столице Сербии будет определены позднее. Корректировки пришлось внести из-за переноса Олимпиады-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Нью-Дели, но город не выполнил свои финансовые обязательства перед AIBA и турнир получила Сербия. Столица Индии обязана заплатить 500 тысяч долларов в качестве штрафа.

Белград во второй раз в своей истории примет ЧМ. Предыдущий турнир прошел в 1978 году.

В 2021 году пройдет и женский чемпионат мира. Его место проведения AIBA назовет позднее.

Напомним, что сборная Казахстана завершила мужской ЧМ-2019 с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.

AIBA объявила место проведения чемпионата мира-2021 по боксу
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