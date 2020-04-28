AIBA объявила место проведения чемпионата мира-2021 по боксу
Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2021 году состоится в Белграде, сообщает официальный сайт Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2021 году состоится в Белграде, сообщает официальный сайт Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Даты проведения турнира в столице Сербии будет определены позднее. Корректировки пришлось внести
Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в
Белград во второй раз в своей истории примет ЧМ. Предыдущий турнир прошел в 1978 году.
В 2021 году пройдет и женский чемпионат мира. Его место проведения AIBA назовет позднее.
Напомним, что сборная Казахстана завершила мужской ЧМ-2019 с шестью медалями — «золото», «серебро» и четыре «бронзы». В общекомандном зачете это третий результат после Узбекистана и России.