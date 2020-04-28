AIBA объявила место проведения чемпионата мира-2021 по боксу

Источник: wallpaperaccess.com

Даты проведения турнира в столице Сербии будет определены позднее. Корректировки пришлось внести из-за переноса Олимпиады-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Нью-Дели, но город не выполнил свои финансовые обязательства перед AIBA и турнир получила Сербия. Столица Индии обязана заплатить 500 тысяч долларов в качестве штрафа.

Белград во второй раз в своей истории примет ЧМ. Предыдущий турнир прошел в 1978 году.

В 2021 году пройдет и женский чемпионат мира. Его место проведения AIBA назовет позднее.