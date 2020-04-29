Экс-чемпион мира по боксу остался без работы и ушел в парикмахеры

31-летний мексиканец до начала эпидемии в Мексике работал в боксерском зале, но после того, как его прикрыли на время карантина, открыл барбершоп в родном Гуасаве, штат Синалоа. Берет по 50 песо за стрижу (около двух долларов).

«Я был чемпионом мира, но, знаете, в наших весах в боксе много не заработаешь. Потому сейчас, чтобы протянуть, немного поменял сферу деятельности», — рассказал он ESPN Deportes.

«В течение многих лет я сам подстригался, сначала бритвой, а затем ножницами, — сообщил он. — Затем купил себе несколько машинок для стрижки волос и просто забавлялся с ними. Научился, когда начал подстригать некоторых местных. Сказал им, что это бесплатно, я, мол, тренируюсь. Никогда никому не сделал плохую стрижку. Народ говорит, что у меня талант».

В 2012 году Марио совершил сенсацию, когда нокаутировал в седьмом раунде небитого на то время лидера дивизиона Нкосинати «Медвежонка» Джойи и отобрал его титул IBF.