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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира по боксу остался без работы и ушел в парикмахеры

Бывший чемпион мира в минимальном весе Марио El Dragonсito Родригес (23−18−5, 15 КО) временно, пока бокс в стагнации, променял тренерские лапы на ножницы и машинку для бритья. Об этом сообщает vRINGe.com.

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31-летний мексиканец до начала эпидемии в Мексике работал в боксерском зале, но после того, как его прикрыли на время карантина, открыл барбершоп в родном Гуасаве, штат Синалоа. Берет по 50 песо за стрижу (около двух долларов).

«Я был чемпионом мира, но, знаете, в наших весах в боксе много не заработаешь. Потому сейчас, чтобы протянуть, немного поменял сферу деятельности», — рассказал он ESPN Deportes.

«В течение многих лет я сам подстригался, сначала бритвой, а затем ножницами, — сообщил он. — Затем купил себе несколько машинок для стрижки волос и просто забавлялся с ними. Научился, когда начал подстригать некоторых местных. Сказал им, что это бесплатно, я, мол, тренируюсь. Никогда никому не сделал плохую стрижку. Народ говорит, что у меня талант».

В 2012 году Марио совершил сенсацию, когда нокаутировал в седьмом раунде небитого на то время лидера дивизиона Нкосинати «Медвежонка» Джойи и отобрал его титул IBF.

Уже в следующем бою он его проиграл. Родригес вышел на пенсию в прошлом июне, когда бандиты застрелили его отца-тренера. Сейчас Родригес бесплатно тренирует от 50 до 80 детей в зале, если те приходят со своими тейпами, а также работает с несколькими профи и любителями.

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