Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
29 апреля, источник: Vesti.kz

Названа новая дата боя-реванша и возвращения Фирузы Шариповой в бокс

Промоутерская компания Ratel Pro Fight приняла решение о переносе турнира в Казани, на котором запланирован реванш казахстанской боксерши Фирузы Шариповой с финалисткой Олимпиады Софьей Очигавой, об этом сообща пресс-служба казахстанки.

Наверх

Сообщается, что организаторы переносят турнир с 19 июня на 4 июля в связи с карантинными ограничениями из-за распространения короновируса.

Читайте также
Фируза Шарипова сразу после возвращения в бокс попросила перенести ее бой

В компании надеются, что к тому времени будут смягчены меры властей, и дата проведения турнира будет окончательной.

Ранее Фируза Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно и попросила его перенести.

Напомним, 15 апреля Фируза Шарипова объявила о возобновлении спортивной карьеры. Ее отдых длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила о том, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.

Читайте также
"Боранбаев пригласит меня на празднование". Аршавин высказался о возможном чемпионстве "Кайрата"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Семь причин, почему фанаты «Барселоны» обожают Брэйтуэйта
Смогут ли «Чертаново» и «Торпедо» попасть в РПЛ
Составлен рейтинг лучших тренеров в истории футбола
Девять футболистов, которые чаще всего меняли клубы в РПЛ
Зарипов: Я не собирался уходить из «Ак Барса»
Звезда «Реальных пацанов» назвал бойца MMA шоуменом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь