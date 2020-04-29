Названа новая дата боя-реванша и возвращения Фирузы Шариповой в бокс

Сообщается, что организаторы переносят турнир с 19 июня на 4 июля в связи с карантинными ограничениями из-за распространения короновируса.

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В компании надеются, что к тому времени будут смягчены меры властей, и дата проведения турнира будет окончательной.

Ранее Фируза Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно и попросила его перенести.