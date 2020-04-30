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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Вылетел с ринга к доктору». Назван самый брутальный нокаут в карьере Головкина

Украинское издание Xsport.ua назвало самый брутальный нокаут в карьере чемпиона IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Им признана победа над японцем Нобухиро Ишидой (27−11−2, 11 КО) в 2013 году. Бой в Монако завершился в третьем раунде, а победа помогла Головкину защитить титулы WBA и IBO.

Головкин всегда славился своим ударом. Так почему бы не вспомнить о его самом брутальном нокауте в карьере? Конечно, на это звание мог бы претендовать поединок со Стивом Роллсом, но давайте отмотаем пленку еще на шесть лет назад — в 2013 год.

Тогда казахстанец боксировал в Монако и дрался против бывшего временного чемпиона Нобухиро Ишиды. Японец ни разу в своей 13-летней карьере не бывал в нокауте. Но на этот раз рефери даже не стал отсчитывать — Ишида половиной тела вылетел за пределы ринга как раз к доктору, — говорится в материале.

Отметим, что Ишида после боя с Головкиным провел еще пять боев и завершил карьеру в 2015 году. Сейчас 44-летний экс-чемпион мира живет в Японии и владеет боксерским залом в Осаке.

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