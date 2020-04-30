«Вылетел с ринга к доктору». Назван самый брутальный нокаут в карьере Головкина

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Им признана победа над японцем Нобухиро Ишидой (27−11−2, 11 КО) в 2013 году. Бой в Монако завершился в третьем раунде, а победа помогла Головкину защитить титулы WBA и IBO.

Головкин всегда славился своим ударом. Так почему бы не вспомнить о его самом брутальном нокауте в карьере? Конечно, на это звание мог бы претендовать поединок со Стивом Роллсом, но давайте отмотаем пленку еще на шесть лет назад — в 2013 год.

Тогда казахстанец боксировал в Монако и дрался против бывшего временного чемпиона Нобухиро Ишиды. Японец ни разу в своей 13-летней карьере не бывал в нокауте. Но на этот раз рефери даже не стал отсчитывать — Ишида половиной тела вылетел за пределы ринга как раз к доктору, — говорится в материале.