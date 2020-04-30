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17:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: бывший чемпион мира по боксу Штурм приговорен к трем годам тюрьмы

ТАСС, 30 апреля. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) немец Феликс Штурм приговорен судом к трем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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Источник: AFP 2020

По данным издания, 41-летний Штурм был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в €1 млн, хотя изначально ему инкриминировалось сокрытие €5,8 млн. Решение о тюремном сроке было вынесено окружным судом Кельна в четверг.

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Сообщается, что боксер был задержан в апреле 2019 года, однако после восьми месяцев ареста он был освобожден под залог в размере €300 тыс. и с определенными условиями, которые не разглашались.

Штурм завоевал чемпионский титул WBA в среднем весе в марте 2006 года, победив самоанца Марсело Масо. 20 февраля 2016 года Штурм встретился с россиянином Федором Чудиновым в бою за звание суперчемпиона по версии WBA и победил раздельным решением судей. После боя в допинг-пробе немца был найден анаболический стероид станозолол, в итоге он отказался от титула. После этого Штурм не принимал участие в поединках.

Также Штурм владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Всего он провел 49 боев в профессиональной карьере, одержав 40 побед, 18 из которых нокаутом, уступив 6 раз и трижды завершив поединки вничью.

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