Команды Фьюри и Джошуа начали переговоры о бое

Источник: AP 2020

Бой может состояться в Саудовской Аравии или другой стране Аравийского полуострова. Компания MTK, представляющая интересы Фьюри, будет вести переговоры от имени промоутерских компаний Top Rank и Queensberry Promotions. MTK ждет предложений от промоутеров из Саудовской Аравии.

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MTK уполномочена договариваться о поединке из-за конфликта между главой и Queensberry Promotions Фрэнком Уорреном и промоутером Джошуа Эдди Хирном.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.