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08:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Бой Поветкина и Уайта проведут без зрителей

Бой российского боксера Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом проведут без зрителей в случае, если он состоится. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, передает телеканал Sky Sports.

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Источник: Reuters

Как объяснил Хирн, такое решение было принято из-за того, что поединок будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований. «Я пока не знаю, как мы это организуем, но мы должны вернуться громко», — заявил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Промоутер также выразил надежду на то, что бой Поветкина и Уайта пройдет в конце июля или начале августа.

Александр Поветкин — чемпион мира по боксу 2003 года, двукратный чемпион Европы, регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. Провел 38 боев за всю карьеру, из них победой для него закончились 35.

Диллиан Уайт — чемпион мира по версиям WBC Silver и WBO International. В последнем поединке, который состоялся 23 декабря, он победил соотечественника Дерека Чисору. Всего за карьеру он выиграл 23 боя, уступив лишь однажды.

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Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
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