Российский боксер отказался считать Майка Тайсона великим

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Власов признался, что не согласен с расхожим мнением о том, что Тайсон — один из величайших боксеров в истории.

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По мнению россиянина, американский тяжеловес стал «продуктом раскрутки» промоутера Дона Кинга. «Ему давали удобных для него соперников», — заключил россиянин, отказавшись считать Тайсона великим.

В апреле Тайсон заявил, что рассматривает вариант возвращения в ринг ради показательных поединков. Боксер уже приступил к тренировкам. 1 мая он выложил видео, где отрабатывает удары вместе с тренером.

33-летний Власов выступает в полутяжелом весе. На его счету 45 побед и три поражения.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Он провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также американец является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона в тяжелом весе. На момент триумфа ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.