«Много имен, но мало соперников на пике». Андре Уорд раскритиковал и разоблачил «Канело»

«Альварес — стратег, он всегда был таким. Люди не обсуждают, как он выбирает соперников. В рекорде “Канело” много имен, но мало оппонентов, которые были на пике. Пару побед над праймовыми соперниками Альварес одержал в близких боях. А в случае с Флойдом Мейвезером он и вовсе проиграл. Я бы хотел увидеть поединок Альвареса против Билли Джо Сондерса. Хотелось бы посмотреть, справится ли “Канело” со скользким левшой, который не будет его бояться. Я также желаю увидеть Альвареса против Каллума Смита, поскольку от него требуют крупного поединка», — сказал Уорд.