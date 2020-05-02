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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Много имен, но мало соперников на пике». Андре Уорд раскритиковал и разоблачил «Канело»

Бывший чемпион мира Андре Уорд выступил с критикой в адрес чемпиона мира в четырех весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Его слова приводит Boxing247.com.

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По мнению американского ветерана, который сейчас является авторитетным телевизионным экспертом, «Канело» достиг своего нынешнего статуса не благодаря громким победам, а за счет грамотного подбора соперников.

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«Альварес — стратег, он всегда был таким. Люди не обсуждают, как он выбирает соперников. В рекорде “Канело” много имен, но мало оппонентов, которые были на пике. Пару побед над праймовыми соперниками Альварес одержал в близких боях. А в случае с Флойдом Мейвезером он и вовсе проиграл. Я бы хотел увидеть поединок Альвареса против Билли Джо Сондерса. Хотелось бы посмотреть, справится ли “Канело” со скользким левшой, который не будет его бояться. Я также желаю увидеть Альвареса против Каллума Смита, поскольку от него требуют крупного поединка», — сказал Уорд.

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