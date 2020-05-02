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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя сделал заявление про выбор «Канело» и третий бой с Головкиным

Первоочередная задача промоутеров после снятия карантина — доказать, что бокс жив. Так считает глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

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Именно ради этой благородной цели он и хочет сделать третью схватку между антагонистами средневесами мексиканцем Саулем Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Предыдущие поединки завершились вничью (сентябрь 2017 года) и минимальной победой Альвареса (сентябрь 2018 года).

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«Мы должны сделать громкое заявление. Поэтому этот бой должен состояться. Мы должны показать всему миру, что и дальше можем организовывать масштабные большие бои. Мы должны заявить, что бокс останется боксом. Что он жив и будет жить, несмотря на всякие пандемии. Бокс существует уже целую вечность. И он будет существовать и дальше, если мы продолжим делать только лучшие бои, поединки между сильнейшими бойцами мира. А нет ничего больше, чем противостояние “Канело” и Головкина».

Предполагалось, что организовать третье противостояние получится не раньше 2021 года, ведь у обоих бойцов есть контрактные обязательства: Головкин должен дать бой обязательному претенденту поляку Камилу Шеремете, а «Канело» якобы подписал бумаги — проведет схватку с британским чемпионом-суперсредневесом Билли Джо Сондерсом.

Правда, Де Ла Хойя утверждает, что никакого подписанного контракта у мексиканской суперзвезды нет.

«Давайте говорить начистоту. Альварес — Сондерс — это не тот бой, о котором мечтают все болельщики в мире. И контракт на этот бой так и не был подписан. Все зависит от решения Альвареса. Все зависит от того, чего же хочет он. “Канело” всегда дерется только с лучшими из лучших. Поэтому я уверен, что его выбор третий бой с Головкиным», — цитирует Оскара vRINGe.com.

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