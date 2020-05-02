Оскар Де Ла Хойя сделал заявление про выбор «Канело» и третий бой с Головкиным

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Именно ради этой благородной цели он и хочет сделать третью схватку между антагонистами средневесами мексиканцем Саулем Альваресом (53−1−2, 36 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Предыдущие поединки завершились вничью (сентябрь 2017 года) и минимальной победой Альвареса (сентябрь 2018 года).

«Мы должны сделать громкое заявление. Поэтому этот бой должен состояться. Мы должны показать всему миру, что и дальше можем организовывать масштабные большие бои. Мы должны заявить, что бокс останется боксом. Что он жив и будет жить, несмотря на всякие пандемии. Бокс существует уже целую вечность. И он будет существовать и дальше, если мы продолжим делать только лучшие бои, поединки между сильнейшими бойцами мира. А нет ничего больше, чем противостояние “Канело” и Головкина».

Предполагалось, что организовать третье противостояние получится не раньше 2021 года, ведь у обоих бойцов есть контрактные обязательства: Головкин должен дать бой обязательному претенденту поляку Камилу Шеремете, а «Канело» якобы подписал бумаги — проведет схватку с британским чемпионом-суперсредневесом Билли Джо Сондерсом.

Правда, Де Ла Хойя утверждает, что никакого подписанного контракта у мексиканской суперзвезды нет.