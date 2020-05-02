Де Ла Хойя рассказал правду об отношениях с «Канело»

«Как вы можете видеть, у него (Де Ла Хойя) нет преданности, — сказал “Канело” в интервью The Athletic. — Он менял тренеров на протяжении своей карьеры. Он уходил от своих менеджеров. Этот человек не знает, что такое преданность. Это его натура. Теперь мы это видим».

«Послушайте, здесь все как в семье. Семьи дерутся и постоянно спорят, но в конце концов, они ведь остаются семьей, — сказал глава GBP. — У нас с “Канело” все отлично. Я как боец и промоутер желаю только самого лучшего нашим боксерам, а “Канело” же самая большая звезда бокса. У нас все хорошо, правда. Он знает, какую работу мы для него проделали, но при этом и мы знаем, что он является настоящим магнитом для публики. Это в первую очередь бизнес, и нам обоим хватает ума это понимать».