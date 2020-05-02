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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Де Ла Хойя рассказал правду об отношениях с «Канело»

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя недавно обозначил, что его отношения с мексиканской суперзвездой бокса Саулем «Канело» Альваресом заметно улучшились с 2019 года. Его слова приводит Boxingscene.com.

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Источник: AP 2020

В прошлом году между двумя сторонами наблюдалось очевидное напряжение, которое привело к тому, что «Канело» публично раскритиковал своего промоутера, обвинив его в двуличии.

«Как вы можете видеть, у него (Де Ла Хойя) нет преданности, — сказал “Канело” в интервью The Athletic. — Он менял тренеров на протяжении своей карьеры. Он уходил от своих менеджеров. Этот человек не знает, что такое преданность. Это его натура. Теперь мы это видим».

Однако уже в недавней беседе с ведущими подкаста State of Combat Де Ла Хойя объяснил, что между ним и Альваресом больше нет никаких разногласий.

«Послушайте, здесь все как в семье. Семьи дерутся и постоянно спорят, но в конце концов, они ведь остаются семьей, — сказал глава GBP. — У нас с “Канело” все отлично. Я как боец и промоутер желаю только самого лучшего нашим боксерам, а “Канело” же самая большая звезда бокса. У нас все хорошо, правда. Он знает, какую работу мы для него проделали, но при этом и мы знаем, что он является настоящим магнитом для публики. Это в первую очередь бизнес, и нам обоим хватает ума это понимать».

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