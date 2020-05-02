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15:22 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс назвал фаворита в третьем бою Головкин — «Канело» и бросил вызов победителю

Бывший чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (36−3, 30 КО) высказался о третьем бое между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО), а также выразил заинтересованность в поединке с победителем. Его слова приводит ESPN.

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При этом Джейкобс уже дрался с обоими: Головкину он проиграл единогласным решением судей в 2017 году, а два года спустя также по очкам уступил Альваресу.

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«Очевидно, что Головкин несколько сдал за последние пару боев. Все сведется к тому, что оба этих боксера смогут показать. Мы знаем, что “Канело” все еще молод и находится в расцвете сил, а Головкин будет использовать свой опыт. Прямо сейчас мы особо ничего не знаем про этот поединок, но я хотел бы сразиться с победителем в 168 фунтах. Я не думаю, что они оба останутся в среднем весе на оставшееся время своих карьер. Поэтому эта возможность для меня все еще существует. Конечно, для этого я должен стать чемпионом во втором среднем дивизионе и сделать этот бой чего-то стоящим, потому что бокс — это бизнес, и, чтобы получить реванш, я должен предложить что-то взамен», — сказал Джейкобс.

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