Джейкобс назвал фаворита в третьем бою Головкин — «Канело» и бросил вызов победителю

«Очевидно, что Головкин несколько сдал за последние пару боев. Все сведется к тому, что оба этих боксера смогут показать. Мы знаем, что “Канело” все еще молод и находится в расцвете сил, а Головкин будет использовать свой опыт. Прямо сейчас мы особо ничего не знаем про этот поединок, но я хотел бы сразиться с победителем в 168 фунтах. Я не думаю, что они оба останутся в среднем весе на оставшееся время своих карьер. Поэтому эта возможность для меня все еще существует. Конечно, для этого я должен стать чемпионом во втором среднем дивизионе и сделать этот бой чего-то стоящим, потому что бокс — это бизнес, и, чтобы получить реванш, я должен предложить что-то взамен», — сказал Джейкобс.