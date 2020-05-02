«Когда смотрел свои бои, они мне не нравились». Валуев — про Усика, Кличко и критику

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«Усику может не хватить жесткой плюхи»

— Какой бой в тяжелом весе вы бы хотели увидеть?

— Интересен был бы бой между Уайлдером и Джошуа. И я вижу, что по динамике Джошуа способен составить очень хорошую конкуренцию Уайлдеру. Затрудняюсь здесь какие-то прогнозы делать. Просто Уайлдер совсем не был собой в реванше с Фьюри. Что касается Фьюри, у него сейчас будет работа на два фронта: с одной стороны раз в год обязательная защита титула, с другой — объединительные бои. Засидеться ему не дадут промоутеры.

— В супертяжах Фьюри однозначно лучший?

— Надо это признать, это действительно так. Но от Уайлдера я ожидал большого в их бою. Очень сложно на основе этого боя говорить, насколько хорош Фьюри. Хотя Фьюри сделал все, что было возможно, абсолютно правильную тактику выбрал, пошел вперед с первых секунд. Уайлдеру нельзя давать работать по себе, нельзя давать раздухариться. Меня удивило только то, что Уайлдер абсолютно ничего не противопоставил тактике Фьюри. Абсолютно. Это очень нетипично и странно. Я ждал после этого раскручивания реванша, но этого нет. Уайлдеру теперь придется доказать свое право на очередную встречу с Фьюри.

— Как вам перспективы Александра Усика в супертяжах? Не слишком ли он мал для этого веса?

— Нет, не слишком. Мы можем много примеров вспомнить ребят, кто был еще меньше. Тот же Рой Джонс приходил в супертяжи, бил чемпионов и уходил обратно в полутяжи (Джонс победил Джона Руиса в марте 2003 года. — Прим. «СЭ»). И у Усика тоже фантастическая скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, у него свой стиль, но потрясающее чувство дистанции и работа на ногах есть у обоих. Единственное, чего Александру может не хватить в тяжелом дивизионе — это тяжести плюхи, как говорится. Которая генетически принадлежит тем, кто родился для супертяжелой весовой категории. Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуоз, но этого всего может не хватить с теми топовыми боксерами, с которыми ему предстоит встретиться. Просто потому, что они тяжелые.

— Но чемпионом мира он может стать? Учитывая, что там сейчас всего два чемпиона: Фьюри и Джошуа.

— Очень был бы интересен бой Усика с Джошуа. Сила удара была бы на стороне Джошуа, но тактическая выучка — за Усиком. И вот интересно, что бы сыграло свою роль.

— Вы говорили, что Усик — достойный человек. Что в его поведении или какие его высказывания вам нравятся?

— В первую очередь, каким образом он на неприятные вопросы дает исчерпывающие прямые ответы. Четко определяя свое отношение к теме. Он не теряется в этих вопросах и не боится их. И его ответы не носят оскорбительного характера, не важно, это политические вопросы или околоспортивные. Усик умеет четко найти правильные слова для ситуации, которую ему предлагают обсудить. Мне всегда это нравилось в людях. И он не косноязычен, что важно и добавляет к нему уважения. Он умеет сохранять свой статус-кво во всех ситуациях. Особенно когда общается с прессой. Это выдает в нем человека, который не все 100 процентов времени проводит в спортивном зале, а интересуется, читает, учится, самосовершенствуется.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_FXG4CH5M4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-17T13:32:12+00:00">17 Апр 2020 в 6:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Проверил здоровье и понял, что нужно завязывать с боксом. Благодарен Кличко за это»

— В 2010 году активно обсуждался ваш бой с Виталием Кличко, который в итоге не состоялся. Вы хотели этого боя или изначально знали, что его не будет?

— Я к этому бою даже готовился. Как только появилась идея этого боя, я поехал сразу в зал. Я понимал, что потребуется время на переговоры. Но когда обе стороны бьют по рукам и подписывают контракт, в этот момент уже нужно находиться на определенной стадии подготовки. Потому что потом останется мало времени до выхода в ринг. В первый раз мы не смогли договориться, и Виталий выбрал себе другого соперника. У него был запасной вариант, я это знал. Видимо, те условия устроили того боксера (Альберта Сосновского. — Прим. «СЭ»), а у нас бой не состоялся.

— А потом уже вмешались ваши проблемы со здоровьем?

— Потом разговоры продолжились, но условия контракта не претерпели изменений. И я понял, что если так и буду ждать, то просто буду терять время. И тут — да, уж не знаю на счастье или на беду, я решил углубленно заняться здоровьем, сделал снимки, и узнал, что мне пора завязывать с боксом. Получается, что я Виталию за это должен быть не то, чтобы обязан, но хотя бы благодарен.

— Вы с ним поддерживали личное общение с тех пор?

— Очень периодически. Особенно после 2014 года. Мы говорим о спорте, но я скажу в общем: мне очень не понравилось, что происходило на Украине тогда. Я и до сих пор так считаю. Это послужило причиной для абсолютного прекращения общения. Хотя я думаю, что при встрече мы бы безусловно нашли темы для разговора. Потому что куда бы нас судьба не забрасывала, мир спорта все равно людей объединяет. А вы прекрасно знаете, как накручивают у них и у нас. До ситуации с коронавирусом Украина была темой номер один у нас. Я ждал, когда они уже слезут с этого коня, но они не слезали пока не случилась история с пандемией. А сейчас вы вообще не услышите ни слова об Украине. Это лишний раз доказывает, насколько цикличны предпочтения у СМИ, сегодня такая информация подается, завтра другая. Потом еще что-нибудь вытащат на белый свет, и Соловьев или еще кто-нибудь будет это обсуждать на центральном канале. Поэтому люди не зря говорят, что хотят в этот телевизор только плевать. Потому что я там слышу, переключая с одного канала на другой, а там только эти политические ток-шоу, которые всем уже порядком надоели.

— Кстати о Соловьеве. Он тут недавно пытался показать мастерство в рукопашном бое. Готовы дать ему пару уроков, как правильно бить?

— Я думаю, что у него есть тренеры, которые ему покажут. Зачем ему я? В динамике и технике удара все достаточно похоже. Любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет Соловьеву объяснить, как правильно бить.

«Кто получал мои удары в челюсть, тот скажет, что это очень больно»

— Как оцениваете свою карьеру — реализовались как боксер?

— Не могу сказать, что я до конца доволен, что я доделал все, что хотел. Меня заставила завязать с боксом определенная ситуация со здоровьем. Причина была достаточно веская (акромегалия, новообразование в мозгу. — Прим. «СЭ»). Не так много спортсменов вообще реализовываются на 100 процентов. И я к ним не отношусь.

— Вас задевает критика — когда называют невыдающимся, незрелищным боксером?