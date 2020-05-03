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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Проводников снова намекнул на возобновление карьеры

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников снова намекнул на возобновление карьеры.

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Несколько дней назад он заявил, что ему до сих пор поступают предложения. Теперь же боец сказал, что «бывших спортсменов не бывает».

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«В 2016 году я взял паузу, чтобы обдумать и взвесить все за и против. Мой менеджер, и по совместительству друг, Вадим Корнилов поддержал тогда моё желание работать на политическом поприще во благо своего народа, но предложения поступают до сих пор, а, как известно, бывших спортсменов не бывает», — написал Проводников на своей странице в «Инстаграме».

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Напомним, 36-летний Руслан Проводников последний раз появлялся на ринге в июне 2016 года. Тогда он единогласным решением судей уступил Джону Молине.

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