Проводников снова намекнул на возобновление карьеры

Несколько дней назад он заявил, что ему до сих пор поступают предложения. Теперь же боец сказал, что «бывших спортсменов не бывает».

«В 2016 году я взял паузу, чтобы обдумать и взвесить все за и против. Мой менеджер, и по совместительству друг, Вадим Корнилов поддержал тогда моё желание работать на политическом поприще во благо своего народа, но предложения поступают до сих пор, а, как известно, бывших спортсменов не бывает», — написал Проводников на своей странице в «Инстаграме».