Гвоздик рассчитывает завоевать титул по версии WBO, а после получить реванш с Бетербиевым

Украинец признался, что после потери титула планирует двигаться по линии WBO, чтобы побороться за пояс, который на данный момент вакантен. Затем Александр рассчитывает провести вторую встречу с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Мне сейчас предпочтительнее было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет, и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым», — рассказал Гвоздик в эфире в «Инстаграме» Pro Boxing UA.