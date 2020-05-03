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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвоздик рассчитывает завоевать титул по версии WBO, а после получить реванш с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился карьерными планами.

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Источник: AP 2020

Украинец признался, что после потери титула планирует двигаться по линии WBO, чтобы побороться за пояс, который на данный момент вакантен. Затем Александр рассчитывает провести вторую встречу с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

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«Мне сейчас предпочтительнее было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет, и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым», — рассказал Гвоздик в эфире в «Инстаграме» Pro Boxing UA.

Напомним, Александр Гвоздик потерял титул по версии WBC в минувшем поединке, досрочно проиграв Артуру Бетербиеву.

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