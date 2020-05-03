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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Matchroom представил фильм о Данияре Елеусинове

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing, которую возглавляет Эдди Хирн, представила фильм о казахстанском проспекте полусреднего веса Данияре Елеусинове (9−0, 5 КО), сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В видео вошли хроники последних боев боксера в США, также показано закулисье.

Напомним, что недавно Елеусинов анонсировал бой с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО) из Намибии сразу после окончания карантина.

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