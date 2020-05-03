Магомед Абдусаламов проводит тренировки по боксу, несмотря на тяжелую травму

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть зал, куда мы пять раз в неделю ходим. Мы тренируемся по боксу, встаем, делаем зарядку, фитнес-упражнения. А на дом у нас седьмой год ходит специалист по иглоукалыванию, каждую субботу массаж. На выходных мы всегда гуляем», — сказала Абдусаламова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы живем как обычно, просто чуть по-другому. Все, что есть в обычной жизни, у нас есть. Говорим, ходим, веселимся, он ничем не обделен», — добавила собеседница агентства.

При этом у Абдусаламова по-прежнему не восстанавливается правая сторона тела. В настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

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Бой с Пересом

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт, боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан.