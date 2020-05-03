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14:47 (мск), источник: ТАСС

Магомед Абдусаламов проводит тренировки по боксу, несмотря на тяжелую травму

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российский боксер Магомед Абдусаламов, получивший тяжелую травму в 2013 году, проводит тренировки по фитнесу и боксу. Об этом ТАСС сообщила жена спортсмена Баканай Абдусаламова.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть зал, куда мы пять раз в неделю ходим. Мы тренируемся по боксу, встаем, делаем зарядку, фитнес-упражнения. А на дом у нас седьмой год ходит специалист по иглоукалыванию, каждую субботу массаж. На выходных мы всегда гуляем», — сказала Абдусаламова.

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«Мы живем как обычно, просто чуть по-другому. Все, что есть в обычной жизни, у нас есть. Говорим, ходим, веселимся, он ничем не обделен», — добавила собеседница агентства.

При этом у Абдусаламова по-прежнему не восстанавливается правая сторона тела. В настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

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Бой с Пересом

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт, боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать. В 2017 году власти штата Нью-Йорк по соглашению сторон согласились выплатить семье спортсмена $22 млн.

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