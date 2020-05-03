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15:07 (мск), источник: ТАСС

В США планируют снять фильм про российского боксера Абдусаламова

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фильм о российском боксере Магомеде Абдусаламове планируется снять в США. Об этом ТАСС сообщил друг семьи спортсмена Сурхай Сунгуров.

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Источник: AP 2020

«Мы хотим описать путь, который он прошел, в книге. Это будет не автобиографическая книга, а мотивационная. Чтобы она служила мотивацией для людей, которые оказались в тяжелой ситуации, причем не только в спорте. Книгу мы планируем выпустить в этом году», — сказал Сунгуров.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поступают предложения снять фильм в Голливуде про это. По сценарию книги такой фильм может выйти», — добавил собеседник агентства.

2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт, боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть. Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре, в середине сентября 2014 года спортсмен был выписан, в настоящий момент Абдусаламов вместе с семьей проживает в США.

В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у Абдусаламова в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать. В 2017 году власти штата Нью-Йорк по соглашению сторон согласились выплатить семье спортсмена $22 млн.

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