В США планируют снять фильм про российского боксера Абдусаламова
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фильм о российском боксере Магомеде Абдусаламове планируется снять в США. Об этом ТАСС сообщил друг семьи спортсмена Сурхай Сунгуров.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фильм о российском боксере Магомеде Абдусаламове планируется снять в США. Об этом ТАСС сообщил друг семьи спортсмена Сурхай Сунгуров.
«Мы хотим описать путь, который он прошел, в книге. Это будет не автобиографическая книга, а мотивационная. Чтобы она служила мотивацией для людей, которые оказались в тяжелой ситуации, причем не только в спорте. Книгу мы планируем выпустить в этом году», — сказал Сунгуров.
«Поступают предложения снять фильм в Голливуде про это. По сценарию книги такой фильм может выйти», — добавил собеседник агентства.
2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил на стадионе «Мэдисон сквер гарден» в
В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата