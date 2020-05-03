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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокляев: Деньги за бой с Емельяненко уже закончились

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о своих финансовых проблемах, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

В конце октября прошлого года Кокляев провел бой по правилам бокса с представителем смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кокляев был нокаутирован в первом раунде.

«Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось что-то откладывать. Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые я заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась — мы успели приобрести недвижимость. Раньше жили в съемной квартире. И до сих пор проживаем, кстати, потому что документы на собственность нам еще не пришли. Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Цены сейчас очень кусачие, недвижимость дорогая», — рассказал Кокляев в интервью Youtube-каналу People News.

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«Но небольшая финансовая подушечка у меня осталась. До лучших времен, надеюсь, хватит. Думаю, до осени мы еще сможем продержаться без каких-то излишеств. Понятно, что сменить автомобиль уже не удастся. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощутили какой-то крайней нужды. Если надо будет, то я пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды», — добавил Кокляев.

Трансляция боя Емельяненко с Кокляевым стала самым популярным боксерским событием на российском телевидении по итогам 2019 года.

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