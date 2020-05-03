Кокляев: Деньги за бой с Емельяненко уже закончились
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о своих финансовых проблемах, которые возникли
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пауэрлифтер Михаил Кокляев рассказал о своих финансовых проблемах, которые возникли
В конце октября прошлого года Кокляев провел бой по правилам бокса с представителем смешанных единоборств Александром Емельяненко. Кокляев был нокаутирован в первом раунде.
«Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось
«Но небольшая финансовая подушечка у меня осталась. До лучших времен, надеюсь, хватит. Думаю, до осени мы еще сможем продержаться без
Трансляция боя Емельяненко с Кокляевым стала самым популярным боксерским событием на российском телевидении по итогам 2019 года.