Кокляев: Деньги за бой с Емельяненко уже закончились

«Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось что-то откладывать. Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые я заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась — мы успели приобрести недвижимость. Раньше жили в съемной квартире. И до сих пор проживаем, кстати, потому что документы на собственность нам еще не пришли. Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Цены сейчас очень кусачие, недвижимость дорогая», — рассказал Кокляев в интервью Youtube-каналу People News.