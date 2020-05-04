Джейкобс составил свой рейтинг P4P без Головкина и «Канело»

Список спортсмена выглядит так:
— Эррол Спенс (США),
— Жервонта Дэвис (США),
— Энтони Джошуа (Великобритания),
— Теренс Кроуфорд (США),
— Дэниэл Джейкобс (США).
Сам Джейкобс прокомментировал свой выбор: «Им просто не нашлось места. Вы же сами предложили выбрать только пять бойцов. По какому принципу выбирал? Это те парни, чьи поединки мне нравится смотреть. Возможно, я предвзят, но именно их считаю топ-пятеркой. Любой выбор при желании можно нормально аргументировать».
«Кто выше, Головкин или Альварес? — цитирует Джейкобса vRINGe.com. — Непростой выбор. Несмотря на то, что Альварес преимущественно выбирает бойцов, которые уже пошли на спад, пытается за счет их имени получить самый большой и вкусный кусок пирога, поставлю его выше за счет активности и уровня оппозиции».
В марте 2017 года Джейкобс проиграл Головкину, а в мае 2019 года Альваресу. Оба этих поединка получились конкурентными и интригующими.