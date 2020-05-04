Абель Санчес назвал причину поражения Головкина от «Канело» в реванше и объяснил уход GGG с ринга

Матч-реванш состоялся в сентябре 2018-го — ровно через год после ничьей в первом бою — и завершился победой Альвареса решением большинства судей (114−114, 115−113, 115−113).
По мнению Санчеса, ключевым моментом в том поединке стал 12-й раунд, который и определил победителя.
«Нам сложно критиковать, потому что, когда мы выбирали судей, думали, что выбираем хороших судей. Но у всех нас разные взгляды на бой — с трибун, рингсайда и по телевизору. Думаю, второй бой получился отличным и мог завершиться ничьей. По мне, последний раунд был решающим. Двух парней разделили один раунд в первом бою и один во втором. Они заслуживают большого уважения. Я не думаю, что что-то пошло не так в последнем раунде. Просто Геннадий думал, что он уверенно впереди. Я пытался объяснить ему, что нам нужен последний раунд. Мы получили ничью от одного судьи, но не получили от двух других. Но это был ключевой раунд, который помог набрать “Канело” одно очко и выиграть бой», — сказал Санчес.
Также тренер прокомментировал решение Головкина покинуть ринг после объявления судейского вердикта, которое ознаменовало первое поражение в карьере казахстанца.
«Нет, Геннадий не расстроился, когда решил покинуть ринг во время интервью “Канело” после боя. Я думаю, просто многие люди не поняли этого момента, сейчас я проясню. Геннадий ждал во время интервью и просто подумал, что этот момент — час “Канело”. Он жестом указал, чтобы я подошел к нему, и как бы объяснил это мне. “Канело” был чемпионом. “Давай уйдем с ринга и позволим ему насладиться его моментом”. Это было сделано, чтобы смягчить любую неловкую ситуацию и драму в ринге. Просто дали ему время. Должен ли был Головкин остаться в ринге для интервью? И да, и нет. Еще в самом начале раскрутки боя оба лагеря обменялись грубыми словами в адрес друг друга. Вообще, если вы заметили, после финального гонга бойцы долго обнимали друг друга. Я уверен, что сказанное между ними навсегда останется конфиденциальным. Они будут уважать друг друга до самой смерти. Поэтому Геннадий просто дал “Канело” почувствовать его момент», — добавил Санчес.