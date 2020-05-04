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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Первым это сделал “Канело”». Шеремета нашел ключи к победе над Головкиным

Обязательный претендент на титул по версии IBF польский средневес Камил Шеремета (21−0, 5 КО) уверен, что время работает на него, а не на чемпиона Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) из Казахстана. Его слова приводит vRINGe.com.

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Источник: Reuters

Изначально поединок был запланирован на 29 февраля, затем перенесен на 28 марта. Позже промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) заявил, что мероприятие состоится в апреле — бой пришлось отложить из-за травмы Головкина. Но из-за пандемии коронавируса схватку предварительно отодвинули на июнь.

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«Ничего в мире не происходит просто так, без причины, — говорит Шеремета. — У меня появилось больше времени на то, чтобы исправить в лагере свои ошибки, устранить недостатки. Дата боя? Я не знаю. Считаю, нет смысла говорить об этом. Все что у нас есть — гарантия от команды Головкина о том, что они сперва дадут бой мне, а уже потом будут договариваться с Саулем Альваресом о третьем поединке».

Шеремета размышлял во время беседы с корреспондентом TVP Sport: «Время показало, что Головкина вполне можно побеждать. Это сделал “Канело” Альварес, очень близок к этому был Дэниэл Джейкобс, а затем и Сергей Деревянченко. Украинец показал, что работа на ближней дистанции и удары по корпусу являются ключом к победе. Головкин может рассыпаться и проиграть».

Головкин завоевал вакантный титул IBF в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США) на культовой арене Madison Square Garden — победил Деревянченко. В андеркарте Шеремета дебютировал в США — досрочно остановил мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО).

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