«Первым это сделал “Канело”». Шеремета нашел ключи к победе над Головкиным

«Ничего в мире не происходит просто так, без причины, — говорит Шеремета. — У меня появилось больше времени на то, чтобы исправить в лагере свои ошибки, устранить недостатки. Дата боя? Я не знаю. Считаю, нет смысла говорить об этом. Все что у нас есть — гарантия от команды Головкина о том, что они сперва дадут бой мне, а уже потом будут договариваться с Саулем Альваресом о третьем поединке».