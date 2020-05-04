Давид Лемье: «Канело» побил Головкина, ему уже нечего доказывать

«“Канело” побил Головкина, ему уже нечего доказывать против него. Сейчас он находится на пике и улучшился со времен второй встречи. Головкин же, к сожалению, уже миновал свои лучшие кондиции и сдает с тех пор, как я дрался с ним. Уверен, в третьем бою “Канело” возьмет верх. Головкин всегда дарит фанатам зрелищные бои. У него отличный джеб и поставленная техника. Он так и не позволил мне прорваться на ближнюю дистанцию. Это боец, который, безусловно, знает, что ему нужно делать в ринге. Но если говорить о мощи, то я ожидал от него большего», — сказал Лемье.