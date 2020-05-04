Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
11:56 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье: «Канело» побил Головкина, ему уже нечего доказывать

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО) считает, что мексиканец Сауль Альварес (53−1−2, 36 KO) без проблем победит казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 KO) в их третьем бою. Его слова приводит Boxingnews24.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«“Канело” побил Головкина, ему уже нечего доказывать против него. Сейчас он находится на пике и улучшился со времен второй встречи. Головкин же, к сожалению, уже миновал свои лучшие кондиции и сдает с тех пор, как я дрался с ним. Уверен, в третьем бою “Канело” возьмет верх. Головкин всегда дарит фанатам зрелищные бои. У него отличный джеб и поставленная техника. Он так и не позволил мне прорваться на ближнюю дистанцию. Это боец, который, безусловно, знает, что ему нужно делать в ринге. Но если говорить о мощи, то я ожидал от него большего», — сказал Лемье.

Читайте также
Абель Санчес назвал причину поражения Головкина от «Канело» в реванше и объяснил уход GGG с ринга

Головкин дважды встречался с Альваресом на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Первый поединок в сентябре 2017 года завершился ничьей, а ровно через год решением большинства судей победил мексиканец.

Отметим, что Лемье проиграл Головкину нокаутом в восьмом раунде в октябре 2015 года.

Тогда казахстанец защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO, а канадец потерял пояс IBF.

Для обоих боксеров это был дебют на платформе платных трансляций (PPV).

Читайте также
Михайлис объяснил, почему пока не принял предложение "Барыса" о новом контракте
Мбаппе будет получать в ПСЖ столько же, сколько и Неймар
«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барсой» об обмене игроками
Раскритиковавшего россиян тренера «Ахмата» посчитали дармоедом
Французский игрок «Спартака» не намерен выступать за сборную РФ
Британским футболистам предрекли безработицу из-за коронавируса
Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире
Чемпион ОИ: Хорошо, что в сборной РФ будет тренер из молодежки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь