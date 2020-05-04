«Президент Golden Boy пожал мне руку». Санчес оправдал «Канело» за допинг и высказался об их вражде с Головкиным

«Сразу же после боя президент Golden Boy Эрик Гомес пожал мне руку и сказал: “Нам нужно сперва немного подождать, чтобы страсти улеглись. А затем мы обязаны сделать третий бой”, — вспоминает Санчес. — Я согласен. И нет, я не считаю, что Геннадий на самом деле считает Альвареса “неуважением к боксу” за тот инцидент с запрещенным препаратом. Они оба прошли сквозь настоящий ад. “Канело” прошел все тесты и, пожалуй, доказал свою версию о том, что добавка попала в его организм посредством зараженного мяса. Но наверняка мы никогда не узнаем, что же произошло на самом деле. Как по мне, ту историю нужно забыть для того, чтобы не дискредитировать ту невероятную схватку, которую они нам подарили».