«Президент Golden Boy пожал мне руку». Санчес оправдал «Канело» за допинг и высказался об их вражде с Головкиным
Абель Санчес, тренировавший девять лет двукратного чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), высказался о
Абель Санчес, тренировавший девять лет двукратного чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), высказался о
Перед намеченным на май 2018-го реваншем две
«Сразу же после боя президент Golden Boy Эрик Гомес пожал мне руку и сказал: “Нам нужно сперва немного подождать, чтобы страсти улеглись. А затем мы обязаны сделать третий бой”, — вспоминает Санчес. — Я согласен. И нет, я не считаю, что Геннадий на самом деле считает Альвареса “неуважением к боксу” за тот инцидент с запрещенным препаратом. Они оба прошли сквозь настоящий ад. “Канело” прошел все тесты и, пожалуй, доказал свою версию о том, что добавка попала в его организм посредством зараженного мяса. Но наверняка мы никогда не узнаем, что же произошло на самом деле. Как по мне, ту историю нужно забыть для того, чтобы не дискредитировать ту невероятную схватку, которую они нам подарили».
Напомним, в сентябре 2017-го Головкин и Альварес свели первый бой вничью, а годом позже победил мексиканец. Ранее стало известно, что стороны договорились о третьем поединке — на 12 сентября.