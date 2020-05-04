Флэш-факты. Как Шеремета поторопился с заявлением о слабом месте Головкина

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Предыстория

Поляк Камил Шеремета активно готовится к поединку против GGG. Он так и говорит, что есть «гарантия от команды Головкина о том, что они сперва дадут бой мне, а уже потом будут договариваться с Саулем Альваресом о третьем поединке». Все, отлично. Имеет право — все-таки обязательный претендент.

Однако в своем недавнем комментарии он пошел известным и любимым многими путем. Шеремета озвучил, что знает слабое место GGG. Как показывает практика, ни один из соперников, говоривших подобное, так и не воспользовался своей находкой…

Серьезно. За всю карьеру Головкин и его команда неоднократно слышали о своих «минусах», «пробелах», «уязвимых местах» и так далее. Каждый называл свою версию, принижая при этом прошлого оппонента. Мол, я — не он, я лучше и знаю, что конкретно необходимо делать в ринге.

По факту же только Альварес смог приблизиться к реализации своих преимуществ. Правда, его победа несколько притянута, однако по ходу боя он доставлял проблемы Головкину, использовал свои лучшие стороны на полную мощность.

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В остальных случаях тактики, стратегии, секретные оружия не сработали. Копья сломались, маневры сорвались, сами в нокдаунах и нокаутах оказались. Иной раз единственной сильной атаки GGG хватало, чтобы резко сбить у соперника прежнюю прыть.

Шеремета, конечно, говорит и действует скромнее. Плюс ко всему он думает в верном направлении, говоря о проблемах GGG во время ближнего боя. Этим пользовался «Канело», а также заметен пробел оказался в бою против Сергея Деревянченко.

Работая на расстоянии, Геннадий наносил куда больше урона. Украинец же проваливался, так как не справлялся с шикарной работой ногами GGG при слабой у себя. Как только же казахстанец начал боксировать в рубке, так начались некоторые проблемы.

Но будем откровенными. Альварес и Деревянченко — бойцы на несколько уровней выше Шереметы. Сауль и вовсе другое измерение. И то его навыки не помогли установить в ринге тотальное доминирование. Плюс ко всему по-прежнему GGG не был потрясен.

Так что говорить о рецептах победы — пустая трата времени. И лучше уж в ринге удивить чемпиона, пытаться разрушить его атмосферу непобедимости, сделать заявку на победу. Однако это сложно. Намного сложнее, чем говорить вне ринга о том, что «Головкин может рассыпаться и проиграть».

Почему сложно? Хотя бы потому, что Камил не имел в своей карьере соперника подобного уровня. Безусловно, он достоин уважения. Никакого пренебрежения нет. Тем не менее он не испытывал в ринге то, что предлагает GGG. И, столкнувшись с чем-то неизвестным, легко может потерять свой ритм.