Экс-чемпион мира нашел идеального соперника для «Канело»

По мнению Моры, таковым станет чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30−0, 22 КО) которого он считает противоположностью Альвареса..
«Чарло — идеальный оппонент для “Канело”. Небитый чемпион, плохой парень из Хьюстона. Сауль — его противоположность: он тихий, более сдержанный, за него в ринге говорят кулаки. Такой бой точно понравится фанатам, это просто мечта промоутера. К тому же их стили обеспечат отличное зрелище, ведь оба
Последние бои Альварес и Чарло провели в 2019 году. Мексиканец в ноябре нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца, а американец в декабре нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28−3−1, 7 КО).