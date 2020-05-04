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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира нашел идеального соперника для «Канело»

Экс-чемпион мира в первом среднем весе, а ныне эксперт стримингового сервиса DAZN американец Серхио Мора выбрал идеального соперника для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который владеет титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в средней категории и WBA (Regular) во второй средней. Его слова приводит Tofight.ru.

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Источник: AP 2020

По мнению Моры, таковым станет чемпион WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (30−0, 22 КО) которого он считает противоположностью Альвареса..

«Чарло — идеальный оппонент для “Канело”. Небитый чемпион, плохой парень из Хьюстона. Сауль — его противоположность: он тихий, более сдержанный, за него в ринге говорят кулаки. Такой бой точно понравится фанатам, это просто мечта промоутера. К тому же их стили обеспечат отличное зрелище, ведь оба боксеры-панчеры. У Альвареса преимущество в скорости, он бьет более компактно. Но у Чарло есть мощь, вспомните тот апперкот, отправивший на настил Джулиана Уильямса. Это солидный бой высокого уровня», — считает Мора.

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Последние бои Альварес и Чарло провели в 2019 году. Мексиканец в ноябре нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца, а американец в декабре нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28−3−1, 7 КО).

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