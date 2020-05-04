Экс-чемпион мира нашел идеального соперника для «Канело»

«Чарло — идеальный оппонент для “Канело”. Небитый чемпион, плохой парень из Хьюстона. Сауль — его противоположность: он тихий, более сдержанный, за него в ринге говорят кулаки. Такой бой точно понравится фанатам, это просто мечта промоутера. К тому же их стили обеспечат отличное зрелище, ведь оба боксеры-панчеры. У Альвареса преимущество в скорости, он бьет более компактно. Но у Чарло есть мощь, вспомните тот апперкот, отправивший на настил Джулиана Уильямса. Это солидный бой высокого уровня», — считает Мора.