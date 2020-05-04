«Ненавидит меня за это». Как экс-боксер «Астана Арланс» лишил Дэвида Хэя пяти миллионов фунтов

На тот момент Хргович вел активную любительскую карьеру, однако неоднократно привлекался к тренировочным лагерям известных тяжеловесов из профи. Например, он помогал готовиться к большому поединку Хэю — британец должен был встретиться с соотечественником Тайсоном Фьюри.

Во время завершающей сессии подготовки случился неприятный и фатальный эпизод. Спарринг обернулся травмой Хэя — Хргович случайно локтем рассек область над глазом Дэвида. Повреждение оказалось сильным, о чем говорило обильное кровотечение.

Британцу потребовалось нанесение шести швов. И так как это произошло буквально за неделю до боя, ему пришлось отказаться от проведения встречи, что вызвало большой резонанс.

«Это стоило ему минимум пяти миллионов фунтов стерлингов. Именно столько он должен был гарантированно получить за бой с Фьюри. И я сейчас уверен в том, что он до сих пор меня ненавидит за это», — вспоминает Хргович.

Хэй оказался тактичным и сдержанным.

«Никто не может винить его в этом. Такое случается в большом спорте. На любом его уровне».

Кстати, тогда Филип провел несколько раундов с молодым американцем Деонтеем Уайлдером, который также был приглашен помогать Хэю.

Дэвид же в итоге тогда прекратил свою карьеру. Их встреча с Фьюри была перенесена на 2014 год, но Хэй после операции в ноябре 2013-го решил завязать (попробовал вернуться в большой бокс спустя три с половиной года).