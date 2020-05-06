Советского боксера лишили Олимпиады и боя с Майком Тайсоном. Он связался с бандитами и умер в нищете

Источник: РИА "Новости"

Александр Ягубкин — выдающийся советский боксер, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Он был фаворитом трех Олимпиад подряд, но не съездил в итоге ни на одну. В 1980-м его посчитали слишком молодым, в 1984-м сборная СССР бойкотировала Игры, а еще через четыре года спортсмена выставили из команды из-за отказа делить гонорар с чиновниками, и он повесил перчатки на гвоздь. Вскоре Ягубкину предложили профессиональный контракт и бой с американцем Майком Тайсоном в Японии, но в выезде из СССР отказали власти. Бывший спортсмен больше не пытался вернуться на ринг, связался с криминалом и умер в бедности. Трагичная история лучшего боксера 1980-х — в материале «Ленты.ру».

Имя Александра Ягубкина известно сейчас разве только тем, кто в конце 1980-х следил за отечественным и мировым боксом. Тогда он был одним из самых талантливых спортсменов поколения, непобедимым тяжем — главным претендентом на золото самых престижных международных турниров. Чемпионат Европы ему покорился в 1981-м, 1983-м и 1985-м, первенство мира — в 1982-м, а вот с Олимпийскими играми не сложилось. Ягубкин мог съездить на них трижды, но каждый раз обстоятельства были против.

По запросу «Александр Ягубкин» в Google находится больше семи тысяч результатов, но хорошо, если ценность представляет хотя бы половина из них. Последняя новость, посвященная боксеру, датируется августом 2013-го — это заметка в три предложения на сайте Федерации бокса России, сообщающая о смерти бывшего спортсмена. Никаких подробностей, кроме того, что ему было 52 года, нет.

Кажется странным, что пресса почти не интересуется жизнеописанием боксера. Он оказался забыт, хотя на редкие интервью соглашался охотно и, судя по ним, был довольно общительным человеком. Кроме того, история Ягубкина — не только про триумф на ринге, коего добивались многие; она еще и про месть чиновников, не отпустивших его на бой с Майком Тайсоном, про дружбу с легкоатлетом-рекордсменом Сергеем Бубкой и бизнесменом Ринатом Ахметовым, про связи с криминалом… Так что же это был за человек?

Источник: РИА "Новости"

«В бокс идут с шахтерских районов»

Родом Ягубкин из Донецка. Мать его приехала на Украину из Курска, а отец — из Оренбурга, и оба были простыми рабочими на шахте. Мальчик выделялся среди сверстников физической силой, занимался футболом и плаванием одновременно и был, по признанию тренеров, очень одарен в обоих видах спорта. Правда, в 12 лет Саша получил травму колена и ни в одну из секций после восстановления не вернулся. А спустя год впервые пришел в зал бокса.

Жила семья Ягубкиных в не самом благополучном, окраинном районе города — на Петровке. Там нужно было уметь постоять за себя, так что занятия боксом пришлись очень кстати. «В бокс из центра не идут, идут с шахтерских районов. Там маминых сынков меньше. В шахту же не каждый полезет, а этих только в стойку поставь, научи, и они все как надо делать будут», — вспоминал позже спортсмен. Он попал в руки молодого тренера Александра Котова, который оставался его наставником на протяжении всей карьеры.

Котов сразу разглядел в мальчике талант. Хотя Ягубкин посещал тренировки нерегулярно и вообще не очень горел новым занятием, специалист делал все, чтобы оставить его в секции. Чтобы мотивировать ученика, он даже выбил Ягубкиным новую квартиру у местных чиновников. Объяснил, что Донецк может потерять большого чемпиона. После этого мать уже не могла допустить, чтобы Саша прогуливал занятия. Да он и сам потихоньку втянулся.

В 1980 году 19-летний Ягубкин выиграл абсолютное первенство страны среди взрослых в весе до 91 кг. В финальном бою он одолел действующего чемпиона СССР Вячеслава Яковлева. Так на донецкого боксера обратили внимание в руководстве национальной команды.

Мимо Олимпиад

Ягубкин вполне мог попасть на Олимпиаду-1980, но не слишком опытного спортсмена, хоть и чемпиона страны, решили поберечь до следующих Игр. Он не расстроился, а стал штамповать золотые медали на внутрисоюзных и международных турнирах: казалось, он никогда и никому не проиграет. За все время Александр четыре раза становился чемпионом СССР, трижды был лучшим на чемпионатах континента, дважды брал золото на Кубке мира и в 1982 году добился главного успеха в карьере, выиграв чемпионат мира в Мюнхене.

Ягубкин целенаправленно шел к Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и был ее главным фаворитом. Однако соревнования в США сборная СССР бойкотировала. Причем в боксерском турнире триумфатором стал американец Тайрелл Биггс, которого советский спортсмен побеждал в одной из матчевых встреч за несколько месяцев до этого.

Впрочем, даже если бы бойкота не было, поездка в Лос-Анджелес Ягубкина все равно оказалась бы под вопросом. За год до Игр он совершил разозливший чиновников Госкомспорта поступок. Он-то и сломал сначала карьеру, а потом и всю жизнь боксера.

Источник: ИТАР-ТАСС

Эквадорский благотворитель

Дело в том, что в 1983 году Ягубкин вместе с тренером отправился в Эквадор. Его пригласили в тренировочный лагерь — подтянуть уровень мастерства лучшего местного тяжеловеса Луиса Кастильо. За это полагались приличные призовые, 400 тысяч долларов. Как раз тогда на страну обрушилось мощное наводнение, и Ягубкин решил пожертвовать все заработанные деньги на нужды пострадавших от стихии эквадорцев. Хотя, по правилам, должен был привезти гонорар домой и отдать большую его часть спортивным функционерам.

Понимая, что все равно в Москве эти деньги у меня сразу отберут, — я это знал, потому что за выигрыши в матчах СССР — США, в которых четыре раза участвовал, платили по 200 рублей, — всю сумму наличными и выложил. Это было мое решение, оно пришло в голову за одну секунду. Тренер мой обалдел: «Ты что делаешь?!» Представитель спецслужб, который нас с Котовым сопровождал, чуть в обморок не упал. Александр Ягубкин, советский боксер

Офицер КГБ отразил действия боксера в рапорте, и на родине его, конечно, ждал разбор полетов. Теперь за Ягубкиным стали следить пристальнее обычного. А когда в 1987-м он неожиданно взял серебро, а не золото на чемпионате Европы, выставили из сборной. Это, понятно, стало лишь предлогом. Так боксер не попал на Олимпиаду-1988, которая должна была стать его последним шансом, и повесил перчатки на гвоздь.

В течение нескольких месяцев после завершения любительской карьеры Ягубкин зарабатывал азартными играми. «Запрещающего закона не было: хочешь — играй, не хочешь — не играй. Рядом на столбе висело предупреждение о том, что это обман, люди читали, но все равно не проходили мимо нас. Зарабатывали мы легко», — рассказывал бывший боксер. Иногда и в милицию приходилось попадать, вспоминал Ягубкин, но главное, что фатальных проигрышей удавалось избежать. Может, они все были впереди, только в 1989-м на чемпиона вышли американские промоутеры с предложением начать карьеру на профессиональном ринге. Так что с наперстками спортсмен завязал.

«Тайсону повезло — мы с ним не встретились»

Бой с легендарным американцем Майком Тайсоном в Японии — вот что предлагали Ягубкину. Чемпион мира среди профессионалов против чемпиона мира среди любителей. Ни одному советскому боксеру ранее не предлагали титульный бой в первом же выступлении на профессиональном ринге. И после Ягубкина такого тоже не случалось. Александр не раздумывая подписал контракт и стал оформлять документы на выезд.

Но не тут-то было! Чиновники Госкомспорта не согласовали эту поездку, а в главной спортивной газете СССР «Советский спорт» появилась резонансная статья — «Золотая перчатка под серебряным наперстком». Ягубкину отказали в выезде из страны, и соглашение пришлось разорвать. «В общем, Тайсону повезло — мы с ним не встретились», — иронично замечал чемпион спустя годы.

В 1990-е Ягубкин занимался бизнесом, конфликтовал с правоохранительными органами, держал связь с криминалом… В общем, в бокс вернуться не пытался. Тогда же умерла первая жена, и воспитание сыновей легло полностью на его плечи. Приходилось непросто, но одиноким Ягубкин никогда себя не чувствовал. В интервью 2007 года Александр рассказывал, что друзья, появившиеся в те годы, и оказались самыми верными. «Криминал меня уважает. Знакомых ребят много сидит, среди них и спортсмены есть. Я не смотрю, кто сидит и за что», — говорил он.

А еще вспоминал интересный случай: как спас от местных бандитов своего приятеля Сергея Бубку, а также его гонорар. Все потому, что легкоатлет, по словам Ягубкина, — хороший человек, «не редиска». «Наехали жулики, хотели денег снять. Я с криминалом пообщался, и его оставили в покое. Он меня в благодарность потом отлично экипировал», — замечал бывший боксер.

Средств на жизнь в последние годы не хватало. Во втором браке родились у Александра еще двое детей, и всех нужно было кормить. Почему-то не принял Ягубкин помощь Рината Ахметова, друга юности и бизнесмена, который предлагал непыльную работу и хорошие деньги. «Я свободу люблю», — объяснял бывший боксер.

В повышенной пенсии ему, заслуженному мастеру спорта СССР, тоже отказали. «Им трудовая книжка моя нужна. Зачем им книжка, если все записи в спорткомитете есть? Я девять лет в сборной был, награжден такими правительственными наградами, что с пенсией мне вообще работать было бы ни к чему». Тренером быть тоже не захотел: говорил, что нет у него такого таланта, а без способностей в педагогику лучше не лезть. Вот и жил чемпион в старой квартире без ремонта и просил в долг в ближайшем магазине. А еще принялся пить.

От прежней жизни осталась у бывшего боксера только дача под Донецком. Туда он ездил иногда, а в августе 2013-го из одной такой поездки не вернулся — умер от сердечного приступа. Почувствовал себя плохо внезапно, и скорая к нему не успела.