400 кг на ринге. Человек-гора из «Игры престолов» проведет бой с британским силачом
Хафтор Бьорнссон vs Эдди Холл — самая хайповая драка 2021 года.
Хафтор Бьорнссон vs Эдди Холл — самая хайповая драка 2021 года.
Хафтор Бьорнссон
Возраст: 31 год. Страна: Исландия: Рост: 206 см. Вес: 205 кг. Число подписчиков в Instagram: 3,2 миллиона.
Эдди Холл
Возраст: 32 года. Страна: Великобритания. Рост: 190 см. Вес: 186 кг. Число подписчиков в Instagram: 2,1 миллиона.
Исландец Хафтор Бьорнссон, известный по роли «Горы» в сериале «Игра престолов», объявил, что в сентябре 2021 года проведет бой по правилам бокса с британским силачом Эдди Холлом.
— Это официально, — написал Бьорнссон. — Сентябрь 2021 года — в
«Гора» не уточнил, где будет тренироваться, но у него есть хорший знакомый в мире единоборств — Конор Макгрегор, с которым они провели дружеский спарринг в 2015 году.
2 мая Бьорнссон побил мировой рекорд в становой тяге, который принадлежал Холлу. Он поднял 501 кг — на килограмм больше, чем британец.
После этого «Гора» вызвал «Зверя» на бой.
— Мне предложили семизначный контракт, самый большой в моей жизни, я его уже подписал, — сказал Бьорнссон. — Эдди, я только что нокаутировал твой рекорд. А теперь хочу нокаутировать тебя самого в ринге. Пришло время взять в руки ручку и подписать контракт на бой. Я готов. А ты, Эдди?
Холл согласился на бой и тоже заключил договор с компанией Core Sports (организатор боя).
— Дело не в деньгах и не в нашем противостоянии (в пауэрлифтинге и силовом экстриме), — написал британец в Facebook. — Все потому, что ты обозвал меня читером на турнире World’s Strongest Man в 2017 году. Я ложусь с этим спать, я это никак не забуду. Ты так и не извинился. Мне все равно, что ты 6 фунтов и 9 дюймов, мне все равно, что ты настоящий гигант. Мне плевать. Я буду тренироваться очень усердно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оторвать твою чертову голову. Тор, начинай тренироваться. Увидимся в ринге.
В силовом экстриме самые престижные турниры — World’s Strongest Man и Arnold Classic. 31-летний Бьорнссон выигрывал World’s Strongest Man один раз (2018), а Arnold Classic — трижды (2018, 2019, 2020). 32-летний Холл победил в World’s Strongest Man в 2017 году, а в Arnold Classic ни разу не поднялся выше шестого места.
Еще оба «боксера» — крутые пауэрлифтеры.
Максимальные показатели Бьорнссона:
— приседание со штангой — 440 кг;.
— жим лежа — 440 кг;.
— становая тяга — 501 кг (мировой рекорд).
Максимальные показатели Холла:
— приседание со штангой — 405 кг;.
— жим лежа (в экипировке) — 300 кг;.
— становая тяга — 500 кг.
Результаты Бьорнссона лучше — это касается и титулов, и силовых показателей. Так что исландец крупнее. Если основываться на данных, представленных в Википедии, то его рост — 206 см, а вес — 205 кг. Рост Холла — 190 см, а вес — 186 кг.
На постере поединка указано, что это «самый тяжелый бой в истории». Имеется в виду суммарный вес соперников. В ММА же друг с другом бились парни и покрупнее. 31 декабря 2006 года 194-килограммовый бразилец Пауло Сезар да Силва (или Гигант Силва) выиграл болевым приемом у 212-килограммового Таро Акебоно.
Это далеко не первый случай, когда стронгмены пробуют себя в единоборствах. Самый яркий пример в Росии — боксерский поединок между Александром Емельяненко? и Михаилом Кокляевым (3-е место на World’s Strongest Man-2010, 2-е место на Arnold Classic-2009). Емельяненко легко нокаутировал Кокляева в первом раунде.
В ММА уже давно выступает один из самых титулованных стронгменов — 5-кратный победитель World’s Strongest Man Мариу Пудзяновски. Поляк провел уже 20 боев (13 побед, 7 поражений).
Мариуш оперативно отреагировал на сообщение Холла о бое с Бьорнссоном — он написал, что тоже хотел бы подраться с Эдди. Но вряд ли 43-летний Пудзяновски сейчас интересен в