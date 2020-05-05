Экс-чемпион мира назвал Головкина лучшим соперником в карьере

Таковым британец назвал казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем дивизионе. Этот бой прошел в сентябре 2016 года и завершился победой GGG нокаутом в пятом раунде.

Для боя с Головкиным Брук поднялся на две весовые категории. Победа в том поединке помогла казахстанцу защитить пояса WBA (Super), WBC (Interim), IBF и IBO, а британец потерпел первое поражение в карьере и сломал глазницу.

С августа 2014 по май 2017 года Брук владел титулом IBF в полусреднем весе. Пояс он потерял в следующем бою после встречи с Головкиным, когда в родном Шеффилде проиграл нокаутом американцу Эрролу Спенсу (25−0, 21 КО) из США.