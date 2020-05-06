Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дрозд готов вернуться в бокс ради боя с Майком Тайсоном

Экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд признался, что ради благотворительного боя с Майком Тайсоном будет готов вернуться на ринг.

Наверх
Источник: AFP 2020

Россиянин в конце 2017 года объявил о завершении карьеры.

— Меня на днях спросили: провел бы я благотворительный бой с Майком Тайсоном? Вот ради такого боя, честно, я бы вернулся, подготовился к нему. А для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно много трудов, причем не только моих, — приводит пресс-служба федерации бокса России слова Дрозда. — У меня семья, и для всех это большой стресс — все переживают, помогают. Когда я объявил о завершении карьеры, для моей мамы этот день был одним из самых счастливых за последние лет 20. Так что нет объективных условий, чтобы я вернулся по-настоящему. Возможно, вернулся бы только для благотворительности, а Тайсона я привел в качестве примера. Также я бы с большим удовольствием просто постоял в парах, побоксировал одной левой с Ленноксом Льюисом. Для меня это один из лучших боксеров в тяжелом весе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Анонимные эксперты назвали сына Плющенко и Рудковской аутистом. Мир фигурного катания восстал
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Стало известно об ухудшении состояния отца Хабиба Нурмагомедова
Губерниев прокомментировал скандальную статью о сыне Плющенко
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский нападающий подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Стали известны финансовые потери «Барселоны» от коронавируса
«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь