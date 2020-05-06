Дрозд готов вернуться в бокс ради боя с Майком Тайсоном

— Меня на днях спросили: провел бы я благотворительный бой с Майком Тайсоном? Вот ради такого боя, честно, я бы вернулся, подготовился к нему. А для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно много трудов, причем не только моих, — приводит пресс-служба федерации бокса России слова Дрозда. — У меня семья, и для всех это большой стресс — все переживают, помогают. Когда я объявил о завершении карьеры, для моей мамы этот день был одним из самых счастливых за последние лет 20. Так что нет объективных условий, чтобы я вернулся по-настоящему. Возможно, вернулся бы только для благотворительности, а Тайсона я привел в качестве примера. Также я бы с большим удовольствием просто постоял в парах, побоксировал одной левой с Ленноксом Льюисом. Для меня это один из лучших боксеров в тяжелом весе.