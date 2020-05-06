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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Нас ограбили». Тренер Деревянченко заявил о победе над Головкиным и потребовал реванш

Украинец побывал в нокдауне уже в первом раунде.

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Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко (13−2−0, 10 KO) Андре Розье считает, что его подопечный заслужил победу в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

Их бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Уже в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне, но сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Мне бы хотелось увидеть реванш Сергея и GGG. Я считаю, что мы выиграли бой, но нас слегка ограбили. Сергей — один из моих любимых бойцов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим взбираться на вершину. Этот парень — некоронованный чемпион мира, и однажды на его талии появится пояс. У него есть немало вариантов. Он показывает отличные поединки. Мы будем пытаться получать выгоду от каждого момента», — сказал Розье.

«Уже списали GGG, но с чего вдруг?». Детальный разбор титульного боя Головкин — Деревянченко.

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