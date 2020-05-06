«Нас ограбили». Тренер Деревянченко заявил о победе над Головкиным и потребовал реванш

Их бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Уже в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне, но сумел подняться и пройти всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину.

«Мне бы хотелось увидеть реванш Сергея и GGG. Я считаю, что мы выиграли бой, но нас слегка ограбили. Сергей — один из моих любимых бойцов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим взбираться на вершину. Этот парень — некоронованный чемпион мира, и однажды на его талии появится пояс. У него есть немало вариантов. Он показывает отличные поединки. Мы будем пытаться получать выгоду от каждого момента», — сказал Розье.