Майк Тайсон получил три предложения на миллион долларов для камбэка

Источник: Reuters

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Предложений, похоже, будет немало — одно из первых подоспело из Австралии. Местный промоутер Брайан Аматруда (Big Time Boxing) предлагает легенде на выбор одного из австралийских экс-футболистов, которые перешли в бокс: Бэрри Холл, Полл Галлен (9−0−1, 5 КО) или Сонни Билл Уильямс (7−0, 3 КО).

Аматруда уверен, что благотворительный бой с участием Тайсона можно организовать на одном из крупнейших стадионов страны и собрать минимум миллион долларов: «Где бы я сделал бой? На 10-тысячной Melbourne Arena. Или еще лучше на 30-тысячном Princes Park. Да, пускай Тайсону уже 53 года, но ведь его имя навсегда будет среди величайших. Уверен, что Холл, Галлен или Уильямс без раздумий согласятся выйти против него в ринг. В рамках карда можно было бы провести титульный бой. То есть сделать не просто один поединок, а масштабное событие, целое шоу».

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«Да, я уже перешел к действиям, — утверждает Аматруда. — Связался с агентом по селебрити Максом Марксоном и попросил его предложить Тайсону миллион. Макс уже привозил Майка в Австралию в 2012 году. Он здорово ладил и с ним, и с его женой. Но самое главное — он легко решил вопрос с визой для Майка. Вот что важно. Да, сперва нужно подождать, когда затихнет коронавирус. Так что все произойдет, похоже, не раньше следующего года. Возможны ли проблемы с визой? Ну, Майк уже ведь давно не тот, каким был прежде. Он получил визу в 2012 году, он был здесь, вел себя мирно. Поэтому не думаю, что возникнут проблемы».