«Если догонит — отправит спать»: Емельяненко готов сразиться с Тайсоном

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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал 6 мая, что планирует организовать бой между знаменитым американцем Майком Тайсоном и кем-то из россиян. При этом в качестве возможных оппонентов экс-чемпиона мира в тяжелом весе называются представители смешанных единоборств.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--395a3bce4aea54c7964f" data-vnd="395a3bce4aea54c7964f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=395a3bce4aea54c7964f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF — в Белоруссии. Соперники на выбор — Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой, — рассказал Хрюнов “Спорт-Экспрессу”. — Тайсон спросил, найдется ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдется».

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Имя давно завершившего свою профессиональную карьеру американца резко вернулось в информационное поле, когда 25 апреля он заявил о своем возможном возвращении на ринг для проведения выставочных поединков.

«На прошлой неделе я работал на лапах. Это было тяжело для меня, мое тело было измотано. Я думаю привести себя в форму и провести несколько выставочных поединков, — рассказал сам 53-летний американец. — Мне нужно хорошо поработать в зале, чтобы отбоксировать три-четыре раунда для благотворительных организаций. Эти организации помогают бездомным и наркозависимым. Сейчас я несколько часов работаю над своим кардио. Занимаюсь на беговой дорожке и катаюсь на велосипеде. Свой день я начинаю с работы на лапах, привожу свое тело в форму».

Уже в начале мая Железный Майк выложил в своем Twitter короткое видео своей тренировки, где он работает как раз по лапам, снабдив его подписью: «Я плохой парень на всю жизнь».

Надо отметить, что выглядит короткая серия ударов в исполнении великого боксера впечатляюще — на шестом десятке он работает с изумительной скоростью. Никуда, очевидно, не делась и его ударная мощь.

«Я не знал, чего ожидать от Майка. Он не работал на лапах почти 10 лет, поэтому я не ожидал увидеть от него то, что увидел, — рассказал тренер Тайсона Рафаэль Кардейру. — Он бьет с такой же скоростью и мощью, как парни в 21−22 года. Хочет ли он реально вернуться на ринг? Я не знаю. Но я могу сказать, что, если он захочет что-то сделать в будущем, мы будем готовы сделать это на 100%. Могли бы вы представить третий бой с Эвандером Холифилдом?».

Уже после всех этих заявлений другой легендарный американский боксер Джордж Форман заявил, что Тайсону не нужно уже ничего доказывать:

«Он и так сделал для бокса много реально великих дел. Ему нечего больше доказывать. Он и так боец из Международного зала боксерской славы. Он и так был невероятным панчером».

Зато в России за возможность привезти в страну Железного Майка, конечно же, ухватились. Так, генеральный секретарь отечественной федерации бокса Умар Кремлев рассказал, что с радостью организует бой американца, а в качестве соперника может предложить ему, например, Олега Маскаева.

Однако идея Хрюнова выглядит все же более рейтинговой, тем более сам Александр Емельяненко уже прокомментировал возможный поединок с Тайсоном, выразив готовность выйти против него на ринг.

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«Пока что это мое желание. Это великий боксер, который внес очень большой вклад в бокс и в спорт в целом. На просторах интернета я увидел, как он показывает свое нынешнее мастерство, работая на лапах. Для меня была бы честь выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком, как Майк Тайсон», — рассказал россиянин, тренирующийся сейчас в клубе «Ахмат» в Грозном вместе с Рамзаном Кадыровым.

При этом Емельяненко-младший высоко оценил мастерство Тайсона, посмотрев видео его тренировочной работы.

«Молодец. Очень быстрый, жесткий, сильный. Но уже не такой подвижный на ногах. Поэтому он и согласился выйти на четырехраундовый бой. Самое главное — перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю, — рассказал россиянин. — Ну, конечно он может положить любого. Человек всю жизнь учится бить. Ну как он не сложит? Я борец. Я понимаю, что я иду не за победой туда. Мне далеко еще даже до нынешнего Майка Тайсона. Это для пропаганды спорта. Столкновение двух разных стилей — самбо и бокс».

К слову, Александр уже более десяти лет назад брал через общих знакомых автограф у Тайсона, который Железный Майк оставил на собственной фотографии. Возможно, теперь бывший чемпион мира подпишет уже совместное фото с бойцом из Старого Оскола.

Александр Седов