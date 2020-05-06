Головкин объявил следующего соперника и ответил на вопрос о трилогии с «Канело»
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) назвал имя следующего соперника.
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) назвал имя следующего соперника.
Когда бокс вернется после пандемии коронавируса, Головкин намерен встретиться с обязательным претендентом по линии IBF — Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Об этом Головкин сообщил, отвечая на вопрос, будет ли его следующим соперником мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBA (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.
«Я взял на себя обязательство до того, как случилась эта ситуация с коронавирусом. Мой бой будет с Шереметой. Я намерен сдержать свое слово. Когда все вокруг вернется к нормальному состоянию, я собираюсь провести этот поединок первым», — сказал Головкин.
Последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в