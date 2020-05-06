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6 мая, источник: Vesti.kz

Головкин объявил следующего соперника и ответил на вопрос о трилогии с «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) назвал имя следующего соперника.

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Когда бокс вернется после пандемии коронавируса, Головкин намерен встретиться с обязательным претендентом по линии IBF — Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Об этом Головкин сообщил, отвечая на вопрос, будет ли его следующим соперником мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBA (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

«Я взял на себя обязательство до того, как случилась эта ситуация с коронавирусом. Мой бой будет с Шереметой. Я намерен сдержать свое слово. Когда все вокруг вернется к нормальному состоянию, я собираюсь провести этот поединок первым», — сказал Головкин.

Последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в Нью-Йорке. В главном событии казахстанец единогласным решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула, а Шеремета в андеркарте нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27−5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.

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