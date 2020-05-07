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09:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Эвандер Холифилд объявил о возвращении в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд вернется на ринг. Об этом он объявил в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: Reuters

57-летний американец заявил, что примет участие в поединке в благотворительных целях. Подробностей Холифилд не предоставил.

25 апреля возвращение на ринг допустил 53-летний Майк Тайсон. Он также отметил, что его интересуют благотворительные турниры. Позже бывший абсолютный чемпион мира опубликовал видео, где он отрабатывает удары по лапам, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. 6 мая австралийский промоутер Брайан Аматруда заявил, что связался с представителем американца и предложил Тайсону миллион долларов за боксерский поединок.

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Тайсон в 1997-м во время матча-реванша против Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Поединок в итоге не был продолжен, а американца дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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