Головкин рассказал о жизни на карантине и своем отношении к боям без зрителей

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

GGG вместе с женой и тремя детьми живет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Я законопослушный гражданин. Я остаюсь дома. Нужно уважать закон там, где ты живешь», — сказал Головкин.

Также казахстанец высказался по поводу проведения боев при пустых трибунах из-за сложившейся ситуации. «Головкин указал на неопределенность, связанную с любым потенциальным решением: от того, где проводить бои, до того, стоит ли их проводить при фанатах. Он не исключил бои на пустой арене», — говорится в заметке.

Ранее Головкин рассказал, что после пандемии коронавируса он планирует провести бой с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Причем изначально их бой ожидался в феврале, но позже GGG получил травму и был вынужден отложить возвращение, которое теперь намечено на июнь.