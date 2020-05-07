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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин рассказал о жизни на карантине и своем отношении к боям без зрителей

Чемпион мира по версиям по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) в интервью Sports Illustrated рассказал о своей жизни на карантине в связи с пандемией коронавируса.

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GGG вместе с женой и тремя детьми живет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Я законопослушный гражданин. Я остаюсь дома. Нужно уважать закон там, где ты живешь», — сказал Головкин.

Также казахстанец высказался по поводу проведения боев при пустых трибунах из-за сложившейся ситуации. «Головкин указал на неопределенность, связанную с любым потенциальным решением: от того, где проводить бои, до того, стоит ли их проводить при фанатах. Он не исключил бои на пустой арене», — говорится в заметке.

Ранее Головкин рассказал, что после пандемии коронавируса он планирует провести бой с обязательным претендентом по линии IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО). Причем изначально их бой ожидался в феврале, но позже GGG получил травму и был вынужден отложить возвращение, которое теперь намечено на июнь.

После этого казахстанец готов в третий раз встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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