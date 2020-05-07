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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира предсказал победителя в третьем бою Головкин — «Канело»

Эксперт бокса на российском телевидении, бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд сделал прогноз на третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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«Каким будет третий поединок Головкина и “Канело”? Для меня в первом поединке Гена был однозначно лучше. Второй был такой, смешанный поединок. Я думаю, что в третьем он способен победить. Но опять же, Альварес моложе, физиологию никуда не убрать. Скорость хорошая, взрыв шикарный, но Гена может. Гена — талантливый парень с тяжелым ударом, с умением терпеть, настойчивый, с давлением. Он как удав, висит, висит, висит. Если он будет в отличной форме — у них будет замечательный бой», — заявил Дрозд.

Ранее стало известно, что Головкин и «Канело» согласовали финансовые условия трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Их противостояние началось в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе: первый бой закончился спорной ничьей, а годом позже на том же месте минимально победил мексиканец.

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