Экс-чемпион мира предсказал победителя в третьем бою Головкин — «Канело»

«Каким будет третий поединок Головкина и “Канело”? Для меня в первом поединке Гена был однозначно лучше. Второй был такой, смешанный поединок. Я думаю, что в третьем он способен победить. Но опять же, Альварес моложе, физиологию никуда не убрать. Скорость хорошая, взрыв шикарный, но Гена может. Гена — талантливый парень с тяжелым ударом, с умением терпеть, настойчивый, с давлением. Он как удав, висит, висит, висит. Если он будет в отличной форме — у них будет замечательный бой», — заявил Дрозд.