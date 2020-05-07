Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне не обидно, GGG — лучший в дивизионе». Деревянченко — о поражении от Головкина и бое с «Канело»

Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2−0, 10 KO) в интервью AB Boxing News вспомнил свое поражение от казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) и высказался о потенциальном поединке с Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бой с Головкиным за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел пройти все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.

Читайте также
«Нас ограбили». Тренер Деревянченко заявил о победе над Головкиным и потребовал реванш

— Нет, мне не обидно от того, что тогда мне не отдали победу и титул. Я понял, чему мне нужно научиться. Я думаю, что бой с Головкиным поможет мне заполучить поединок с «Канело», потому что GGG — лучший боксер среднего дивизиона. Они (Альварес с Головкиным) провели два близких боя, а мой поединок с Геннадием также получился хорошим. Думаю, это случится. Мне было бы очень интересно провести бой с «Канело» и другими парнями из дивизиона.

— Сегодня Головкин заявил, что не хочет драться с «Канело» в следующем бою, а планирует сразиться со своим обязательным претендентом Камилом Шереметой. Может быть твоей команде стоит позвонить «Канело» и сделать предложение о бое?
— Да, это было бы здорово. Думаю, что наши с «Канело» болельщики были бы рады такому поединку, потому что он бы вышел хорошим и интересным.

Читайте также
Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Гэтжи - Фергюсон
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
В «Локомотиве» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Брат Федуна рассказал о состоянии здоровья владельца «Спартака»
Трусова рассказала о мотивах ухода из группы Тутберидзе
Емельяненко обесценил победы Кличко
Все футболисты «Барселоны» сдали тесты на коронавирус
Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь