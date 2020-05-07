«Мне не обидно, GGG — лучший в дивизионе». Деревянченко — о поражении от Головкина и бое с «Канело»

Бой с Головкиным за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел пройти все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.
— Нет, мне не обидно от того, что тогда мне не отдали победу и титул. Я понял, чему мне нужно научиться. Я думаю, что бой с Головкиным поможет мне заполучить поединок с «Канело», потому что GGG — лучший боксер среднего дивизиона. Они (Альварес с Головкиным) провели два близких боя, а мой поединок с Геннадием также получился хорошим. Думаю, это случится. Мне было бы очень интересно провести бой с «Канело» и другими парнями из дивизиона.
— Сегодня Головкин заявил, что не хочет драться с «Канело» в следующем бою, а планирует сразиться со своим обязательным претендентом Камилом Шереметой. Может быть твоей команде стоит позвонить «Канело» и сделать предложение о бое?
— Да, это было бы здорово. Думаю, что наши с «Канело» болельщики были бы рады такому поединку, потому что он бы вышел хорошим и интересным.