«Мне не обидно, GGG — лучший в дивизионе». Деревянченко — о поражении от Головкина и бое с «Канело»

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Бой с Головкиным за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO состоялся в октябре прошлого года в Нью-Йорке. Деревянченко уже в первом раунде оказался в нокдауне, но сумел пройти все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу GGG.

— Нет, мне не обидно от того, что тогда мне не отдали победу и титул. Я понял, чему мне нужно научиться. Я думаю, что бой с Головкиным поможет мне заполучить поединок с «Канело», потому что GGG — лучший боксер среднего дивизиона. Они (Альварес с Головкиным) провели два близких боя, а мой поединок с Геннадием также получился хорошим. Думаю, это случится. Мне было бы очень интересно провести бой с «Канело» и другими парнями из дивизиона.