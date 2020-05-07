ФБР запустит в небо шары с изображениями боксеров-участников ВОВ

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что в небо будут запущены десятки воздушных шаров с изображениями боксеров, сражавшихся за Родину.

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«В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Федерация бокса России почтит память боксеров, которые защищали нашу страну от нацистов. Федерация запустит в небо десятки воздушных шаров с изображениями легендарных бойцов», — говорится в релизе.

«Александр Покрышкин, Борис Галушкин, Константин Коротков, Абрек Баршт, Владимир Карпов, Юрий Сироткин, Леонид Быков, Георгий Костылев, Валентин Федоров, Сергей Щербаков, Николай Королев, Иван Князев, Николай Штейн, Вячеслав Щербаков, Герман Тимофеев, Виктор, Анатолий и Геннадий Степановы — вот лишь немногие имена боксеров, которые стали символами советского бокса военных времен», — сказано в материале Федерации бокса России.