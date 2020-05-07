Конор Макгрегор принял вызов Оскара де ла Хойи на боксерский поединок

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее де ла Хойя в эфире подкаста CBS Sports высказал предположение, что его боксерский поединок против Макгрегора продлится два раунда. «Мне нравится, как Макгрегор выступает в октагоне, я уважаю его, смотрю все его бои. Но боксерский ринг — совсем другое дело», — отметил де ла Хойя.

«Я принимаю твой вызов, Оскар де ла Хойя», — написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

На профессиональном ринге 47-летний де ла Хойя одержал 39 побед (30 — нокаутом), потерпел шесть поражений, последний бой провел в 2008 году. Он владел чемпионскими титулами по нескольким версиям.