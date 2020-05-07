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22:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конор Макгрегор принял вызов Оскара де ла Хойи на боксерский поединок

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что принимает вызов американского боксера Оскара де ла Хойи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее де ла Хойя в эфире подкаста CBS Sports высказал предположение, что его боксерский поединок против Макгрегора продлится два раунда. «Мне нравится, как Макгрегор выступает в октагоне, я уважаю его, смотрю все его бои. Но боксерский ринг — совсем другое дело», — отметил де ла Хойя.

«Я принимаю твой вызов, Оскар де ла Хойя», — написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

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На профессиональном ринге 47-летний де ла Хойя одержал 39 побед (30 — нокаутом), потерпел шесть поражений, последний бой провел в 2008 году. Он владел чемпионскими титулами по нескольким версиям.

В смешанных единоборствах 31-летний Макгегор выиграл 22 поединка при четырех поражениях. В 2017 году он проиграл американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру в поединке по правилам бокса.

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22:45 (мск)© Piter.tv
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