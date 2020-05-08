Лига кулачных боев предложила Майку Тайсону $20 миллионов

Источник: Спорт РИА Новости

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Несмотря на то, что мы сделали Майку гарантированное предложение в размере 20 миллионов долларов за выступление в BKFC, мы открыты для множества различных вариантов сотрудничества», — сказал Фелдман.

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«Волнение, которое мы испытали от просмотра видео, на котором Майк показал свои тренировки и желание участвовать в выставочных поединках, вдохновило нас на то, чтобы сделать ему предложение», — добавил он.

Ранее 53-летний Тайсон заявил, что намерен провести несколько показательных боев, чтобы собрать средства на благотворительность.

Тайсон на протяжении нескольких лет владел чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC и IBF. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав Тревора Бербика уже во втором раунде. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися. Последний его бой состоялся в 2005 году.