Отец Тайсона Фьюри бросил вызов Майку Тайсону. Он назвал сына в его честь

«Я жду Майка Тайсона. Он настоящий чемпион и достоин того, чтобы я провёл с ним благотворительный бой. Он возвращается, и я хочу с ним подраться.

Знаю, он каждые пять минут упоминает имя моего сына. Но вот я. Джон Фьюри ни от кого не прячется, даже от Майка Тайсона. Я подерусь с ним, отказа не потерплю. Готов умереть в бою, — сказал Джон Фьюри в интервью, которое появилось в «твиттере» журналиста Майкла Бенсона.