Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Очигавы: Думаю, бой 19 июня в Казани с Шариповой будет перенесен

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Тренер серебряного призера Олимпийских игр 2012 года Софьи Очигавы Альберт Муталибов выразил сомнение, что бой россиянки с Фирузой Шариповой из Казахстана из-за пандемии коронавируса пройдет в объявленные сроки.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 897+90 201
Скончалось275 179+5 159
Выздоровело1 331 733+39 061
Источник: РИА "Новости"

В середине апреля было объявлено, что Очигава и Шарипова проведут реванш 19 июня в Казани. В активе двукратной чемпионки мира среди любителей Очигавы, ныне владеющей поясом Международной боксерской ассоциации (IBA), три победы на профессиональном ринге. На счету Шариповой 10 побед при одном поражении от Очигавы. Соперницы встречались в 2016 году, для них тот поединок был дебютным на профессиональном ринге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Что полезно знать
Если сидишь дома

«Я думаю, ситуация во всем мире затянется, и спортсменки не подойдут к бою в нужной форме. На мой взгляд, этот поединок будет перенесен. Также я думаю, что этим двум спортсменкам нужно идти параллельно, а уже потом при должном интересе организовать этот поединок в смежном весе. Это очень яркие спортсменки, достойные стать чемпионками, но лучше бы в разных категориях. К слову, я тренировал Шарипову, сейчас работаю с Очигавой», — сказал Муталибов, слова которого приводятся в релизе Федерации бокса России.

Специалист рассказал о существующей возможности проведения боя Очигавы с ирландкой Кэти Тейлор, которая побеждала россиянку в финалах Олимпиады и чемпионата мира 2012 года.

«Сейчас мы захотели реанимировать историю с Кэти Тейлор, и сторона ирландки тоже проявляет интерес. Вполне возможно, что через несколько поединков состоится бой Софы с Тейлор. Этот бой ждут и в Ирландии. Так что вернулись из-за того, что появился шанс провести бой с Кэти Тейлор, плюс открылись перспективы, предложены хорошие условия», — добавил Муталибов.

Читайте также
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой и чертовски хороша
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
СМИ: АПЛ опасается, что игроки выступят против начала сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь