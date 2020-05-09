Тренер Очигавы: Думаю, бой 19 июня в Казани с Шариповой будет перенесен

Источник: РИА "Новости"

В середине апреля было объявлено, что Очигава и Шарипова проведут реванш 19 июня в Казани. В активе двукратной чемпионки мира среди любителей Очигавы, ныне владеющей поясом Международной боксерской ассоциации (IBA), три победы на профессиональном ринге. На счету Шариповой 10 побед при одном поражении от Очигавы. Соперницы встречались в 2016 году, для них тот поединок был дебютным на профессиональном ринге.

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«Я думаю, ситуация во всем мире затянется, и спортсменки не подойдут к бою в нужной форме. На мой взгляд, этот поединок будет перенесен. Также я думаю, что этим двум спортсменкам нужно идти параллельно, а уже потом при должном интересе организовать этот поединок в смежном весе. Это очень яркие спортсменки, достойные стать чемпионками, но лучше бы в разных категориях. К слову, я тренировал Шарипову, сейчас работаю с Очигавой», — сказал Муталибов, слова которого приводятся в релизе Федерации бокса России.

Специалист рассказал о существующей возможности проведения боя Очигавы с ирландкой Кэти Тейлор, которая побеждала россиянку в финалах Олимпиады и чемпионата мира 2012 года.