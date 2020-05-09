Мэйуэзер отверг возвращение в бокс

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43-летний спортсмен заявил, что заработал почти 800 миллионов долларов благодаря боксу и больше не намерен выступать против профессионалов. При этом Мэйуэзер допустил, что может принять участие в поединке с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

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«Если я снова выйду на ринг — это уже будет не бокс. Это будет ради шоу. Бизнес! С меня хватит спорта. Я завершил карьеру и наслаждаюсь жизнью», — признался Мэйуэзер.

В марте сообщалось, что боксер отказался от выступлений в 2020 году. На его решение повлияли смерти близких людей: 11 марта мать троих детей боксера Джози Харрис обнаружили мертвой в собственном автомобиле, а затем Мэйуэзер узнал о смерти дяди Роджера — бывшего профессионального боксера и тренера Флойда.