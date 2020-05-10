«Боги войны разбудили меня». Тайсон озвучил причину своего возвращения на ринг
Американец Майк Тайсон, объявивший о возвращении на ринг, выступил с заявлением. 53-летняя звезда бокса назвал причины, по которым решил возобновить свою карьеру.
Американец Майк Тайсон, объявивший о возвращении на ринг, выступил с заявлением. 53-летняя звезда бокса назвал причины, по которым решил возобновить свою карьеру.
«Теперь я чувствую себя неудержимым. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, хотят, чтобы я вновь пошел войной. Только представьте себе, что произойдет, если я вновь буду драться. Я бы сумел помочь всем тем людям и животным, которые нуждаются в помощи. Вот ради чего все это…» — цитирует Тайсона vringe.com.
Отмечается, что инициативу Тайсона готовы поддержать многие легенды бокса: Эвандер Холифилд, Шеннон Бриггс, Джеймс Тони. «Железный Майк» уже получил три предложения на миллион долларов.