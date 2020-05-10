Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо Брс
Динамо Мн
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
14:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Боги войны разбудили меня». Тайсон озвучил причину своего возвращения на ринг

Американец Майк Тайсон, объявивший о возвращении на ринг, выступил с заявлением. 53-летняя звезда бокса назвал причины, по которым решил возобновить свою карьеру.

Наверх
Источник: AFP 2020
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Теперь я чувствую себя неудержимым. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, хотят, чтобы я вновь пошел войной. Только представьте себе, что произойдет, если я вновь буду драться. Я бы сумел помочь всем тем людям и животным, которые нуждаются в помощи. Вот ради чего все это…» — цитирует Тайсона vringe.com.

Отмечается, что инициативу Тайсона готовы поддержать многие легенды бокса: Эвандер Холифилд, Шеннон Бриггс, Джеймс Тони. «Железный Майк» уже получил три предложения на миллион долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Видео лучших моментов UFC 249 с боем-сенсацией Фергюсон - Гэтжи
Олег Тактаров оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с Хабибом
Экс-вратарь ЦСКА рассказал, как пытался «выпарить» следы допинга
Аделина Сотникова рассказала об отношениях с Юлией Липницкой
«Барселона» сэкономит около 39 млн евро на сокращении зарплат
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь