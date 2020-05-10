«Боги войны разбудили меня». Тайсон озвучил причину своего возвращения на ринг

22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Теперь я чувствую себя неудержимым. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, хотят, чтобы я вновь пошел войной. Только представьте себе, что произойдет, если я вновь буду драться. Я бы сумел помочь всем тем людям и животным, которые нуждаются в помощи. Вот ради чего все это…» — цитирует Тайсона vringe.com.