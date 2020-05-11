Головкин расколол DAZN на два лагеря

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Ранее GGG заявил, что намерен провести обязательную защиту титула против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО), когда бокс вернется после пандемии. Только после этого Головкин готов встретиться с «Канело».

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Мэнникс не понимает позицию казахстанца: «Почему мы на такое не согласны? По мне, так это безумие. Бой с “Канело” является драйвером подписчиков для DAZN. Это поединок уровня pay-per-view, как было на HBO. Бой с Шереметой едва дотягивает до уровня HBO Championship и является одним из тех поединков, которые Головкину приходилось принимать в свое время, когда никто не желал с ним драться. Что-то типа боя с Вилли Монро. Сам “Канело” уже согласился с ним подраться. Вот она, сделка. Ты дерешься с “Канело” и получаешь огромный чек, или же бьешься с Шереметой и ищешь кого-то еще, кто за это заплатит, чего никто не сделает. Это риск».

Однако Мора поддерживает решение Головкина: «Как боец скажу, что Геннадий поступает правильно. Он почти год не выходил на ринг и хочет провести разминочный бой, встряхнуться. Но если рассуждать как болельщику, то нет, конечно же, мы хотим увидеть трилогию с “Канело”. Головкину 38 лет, у него был год простоя, и если этот бой не состоится в этом году, а пройдет в следующем, то мы не знаем, что случится. Мы не знаем, как эта пандемия скажется на физической и психологической форме обоих боксеров. Тем более в 38 лет — как себя поведет тело Головкина? Да, я хочу увидеть третий поединок с “Канело” без промедлений, но я понимаю GGG. Это правильный шаг для него и Джонатона Бэнкса».

Добавим, что свой последний бой Головкин провел в октябре 2019 года в Нью-Йорке, когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.