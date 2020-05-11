Украинская модель с 13-м размером груди решила стать боксёршей. Фото

«Ещё до начала пандемии коронавируса я посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала c грушей. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе. После этого полетела в отпуск. Когда вернулась, началась пандемия. Планы пришлось немного подкорректировать. Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдёт, буду оформлять в Национальной лиге профессионального бокса Украины боксёрскую лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге. Партнёры организуют трансляцию поединка. У меня 550 тыс. подписчиков в “Инстаграме”, уверена, что им будет интересно увидеть меня в ринге. Есть идеи сделать из этого настоящее шоу», — приводит её слова «Чемпион-Украина».