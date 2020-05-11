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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд убежден, что сейчас в дивизионе есть полноправный король. Его слова приводит Sky Sports News.

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В этой роли 57-летний ветеран видит действующего обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

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«Тайсон Фьюри — настоящий король хэвивейта. Он умеет драться! Разница между бойцами заключается в том, как упорно они работают. Возможно, Джошуа превосходит всех остальных по части бокса, но ты никогда не знаешь, чего ждать от Фьюри. У него длинные руки, Тайсон выбрасывает удары, которые ты не видишь. Он может вносить коррективы. Бокс связан с психологией. Главное здесь — у кого более сильная ментальность. Это важнее, чем физические аспекты. Люди думали, что могут побить меня из-за того, как я выгляжу. Глядя на Фьюри, не скажешь, что он способен делать все эти вещи, однако он продолжает доказывать обратное», — сказал Холифилд.

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