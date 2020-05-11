Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
Легендарный
Легендарный
В этой роли 57-летний ветеран видит действующего обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.
«Тайсон Фьюри — настоящий король хэвивейта. Он умеет драться! Разница между бойцами заключается в том, как упорно они работают. Возможно, Джошуа превосходит всех остальных по части бокса, но ты никогда не знаешь, чего ждать от Фьюри. У него длинные руки, Тайсон выбрасывает удары, которые ты не видишь. Он может вносить коррективы. Бокс связан с психологией. Главное здесь — у кого более сильная ментальность. Это важнее, чем физические аспекты. Люди думали, что могут побить меня